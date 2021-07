Preso acusado de assassinar mototaxista na avenida Maranhão em Teresina

O policial militar aposentado identificado como Raimundo Alves da Costa, 66 anos, foi preso nesta segunda-feira (19) no bairro Mocambinho, zona Norte de Teresina, pelo assassinato do mototaxista Antônio de Sousa Rocha. O crime aconteceu no sábado,10 de julho, na avenida Maranhão, em Teresina.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o acusado foi identificado no mesmo dia do crime, contudo, o mandado de prisão só foi expedido na manhã desta segunda.

Raimundo Alves confessou que assassinou o motataxista com quatro tiros. Ele disse que já possuía desentendimento com a vítima há mais de 10 anos por conta do ponto de mototaxista. Nos últimos dias as discussões haviam se intensificado. No dia do crime, os dois iniciam uma briga no local.

Segundo o acusado, Antônio Rocha teria sacado uma arma, mas a deixou cair. Ele afirma que usou um pedaço de pau para agredir a vítima até que conseguir pegar a arma e realizar os disparos contra o mototaxista.

O crime

No início da tarde do sábado, 10 de julho, um homem o mototaxista Antônio de Sousa Rocha, 79 anos, morreu após ser baleado próximo ao cruzamento da Avenida Maranhão e da Rua Desembargador Freitas, Centro de Teresina. Apesar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ter sido acionado, o idoso não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu do local.

