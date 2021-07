Mototaxista morre após ser baleado no Centro de Teresina

Na tarde deste sábado (10), um homem de 79 anos morreu após ser baleado próximo ao cruzamento da Avenida Maranhão e da Rua Desembargador Freitas, Centro de Teresina. A vítima foi identificada como Antônio de Sousa Rocha e trabalhava como mototaxista. Apesar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ter sido acionado, o idoso não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu do local.

Testemunhas relatam que Antônio Rocha tinha um ponto localizado na calçada do Lojão do Paraíba e não permitia que mototaxistas não cadastrados na Strans se aproximassem. A vítima iniciou uma discussão com um mototaxista clandestino, que efetuou quatro disparos contra o idoso.



De acordo com Bruno Ursulino, delegado do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima foi atingida com três disparos na região frontal e um nas costas. "Quanto a motivação ainda estamos verificando se procede. Agora, investigação se inicia com a finalidade de descobrir o motivo", esclarece o delegado.

O departamento de Polícia Técnico-Científica e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados e o corpo seguiu para perícia.



