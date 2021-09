Policiais investigados por morte de comerciante em Teresina são presos

Dois policiais militares foram presos nesta quinta-feira (30) pela investigação da Corregedoria da PMPI por envolvimento na morte do comerciante Cândido Constâncio Filho, de 41 anos, vítima de uma bala perdida durante uma perseguição policial a um suspeito de assalto próximo ao Residencial Dilma Rousseff, na Zona Norte de Teresina. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (28). Veja o vídeo abaixo!

A informação foi divulgada à imprensa pelo Coronel Lindomar Castilho, comandante Geral da Polícia Militar, nesta terça-feira. Os PMs foram identificados como André dos Santos (Cabo) e Giderlan Pereira da Silva (Soldado). Eles se apresentaram nesta quinta-feira (30), já foram ouvidos e devem passar por audiência de custódia amanhã (01).

Conforme noticiou ODia, o tiro que vitimou o comerciante pode ter sido disparado por um dos policiais que estavam na ação. O homem suspeito do assalto, que passava correndo em uma via pública momento antes do ocorrido, não foi localizado.

Em nota enviada pela PM, o Major Tiago Ribeiro informa que a abordagem foi mal sucedida e que, por se tratar de ocorrência envolvendo policiais militares, a corregedoria se encontra ainda em diligências a fim de localizá-lo.