Tiro que matou comerciante em Teresina pode ter sido disparado por PM

Um homem identificado como Cândido Constâncio de Souza Filho, de 41 anos, morreu após ser atingido com uma bala perdida durante perseguição da Polícia Militar a um suspeito de assalto. A abordagem ocorreu na noite de ontem (28), por volta das 20h30, próximo ao Residencial Dilma Rousseff, zona Norte de Teresina. A vítima não tinha envolvimento com crime e trabalhava em um comércio da região.

Tiro que baleou comerciante pode ter sido disparado por PM. (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

Segundo Lindomar Castilho, comandante da PM, tudo indica que o tiro que vitimou Cândido foi disparado por um dos policiais que estavam na ação. "A polícia foi acionada para uma ocorrência de assalto e saiu em perseguição do suspeito. Durante a perseguição, um policial disparou a arma e acabou atingindo uma pessoa que não tinha nada a ver com a ocorrência”, explica o comandante.

De acordo com testemunhas, o comerciante tentava proteger crianças durante o tiroteio e, neste momento, foi atingido com a bala perdida. “Os policiais não sabem abordar, quando o indivíduo correu, eles saíram atirando. Atiraram em um cidadão que estava protegendo as crianças, eles não auxiliaram, nem deram assistência”, comenta um popular em vídeo enviado ao PortalODia.com.

O suspeito de assalto fugiu e os dois policiais que estavam envolvidos na abordagem tiveram suas armas recolhidas para dar início a investigação e balística. O comandante conta ainda que existem imagens que, em questão de segundos, demonstram que o tiro saiu da arma do policial.



Comandante Castilho afirma que tudo indica que tiro saiu de arma de PM. (Foto: Arquivo O Dia)

"Aparentemente, o tiro foi disparado por um policial, a imagem que temos demonstra isso rapidamente, mas o que trará certeza é a perícia, balística e o corpo delito, que irão analisar de onde veio a bala. Então, ainda vai ser comprovado”, afirma Lindomar Castilho.



Testemunhas que estavam no local lamentam o fato de um cidadão trabalhador ter sido vitimado dessa maneira. “Isso é revoltante, um cidadão morrer de graça é revoltante”, afirma um popular.



Em nota enviada pela PM, o Major Tiago Ribeiro informa que a abordagem foi mal sucedida e que, por se tratar de ocorrência envolvendo policiais militares, a corregedoria se encontra ainda em diligências a fim de localizá-los. Além disso, será instaurado o Inquérito Policial Militar, para que os policiais possam apresentar sua versão dos fatos e responder pelas consequências da sua conduta.



Noite desta terça-feira é marcada por homicídios em Teresina

A noite de ontem (28) foi marcada por ondas de violência que preocupam a população teresinense. Foram, pelo menos, três registros de homicídios confirmados nas zonas Sul, Norte e Sudeste.



A ocorrência da zona Sul se deu próximo a Ceasa, bairro Lourival Parente, onde um homem de 40 anos, identificado como Dayan Carlos Sousa Oliveira, morreu após ser esfaqueado duas vezes durante discussão em um bar no local. Segundo o Tenente Francisco Antonio, do 6º Batalhão da PM, não se sabe a motivação da briga.



Foto: Jailson Soares

“As testemunhas no local não sabia quem teria cometido o crime, apenas que ele estava de camisa amarela. Mas, até o momento, o suspeito não foi localizado”, afirma o tenente.



A zona Sudeste de Teresina também foi palco de violência nesta madrugada. Por volta das 5h30 da manhã, uma mulher identificada como Larisse Machado de Castro, de 22 anos, foi executada a tiros na Vila Monte Horebe, bairro Colorado. O namorado da vítima, identificado como João Vitor, também foi baleado, porém foi socorrido e sobreviveu.



Larisse Machado de Castro foi baleada com dois tiros. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)



Segundo o Major Tiago Ribeiro, dois suspeitos que estavam em uma moto alvejaram as vítimas. “O homem foi atingido com dois disparos, vindo a ser socorrido e levado ao HUT. Já a mulher veio a óbito alvejada por dois disparos na região da cabeça”, explica.



A área foi isolada pela Polícia Militar e o Instituto de Medicina Legal (IML) juntamente a perícia, foram acionados para os procedimentos legais.

Ithyara Borges

