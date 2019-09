Polícia prende quadrilha que fazia família refém na zona rural de Timon

Com a quadrilha haviam armas e objetos de outros roubos. (Foto: Francisco Bezerra/TV O Dia)

A Polícia Militar de Timon-MA prendeu no início da tarde desta sexta-feira (06) uma quadrilha especializada em roubo a chácaras na zona rural do município .

Segundo o Sub-Tenente Martins, os policiais da Força Tática receberam o chamado da ocorrência de um roubo em um sítio do povoado Gameleira e após buscas na região encontraram o bando já em outro sítio. Ao todo eram 5 pessoas realizando os roubos.

No momento da abordagem , dois dos suspeitos se evadiram, outros dois conseguiram entrar em uma residência e um trocou tiros com os policiais e foi atingido. O suspeito, ainda não identificado, chegou a ser levado para aUPA de Timon, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No local onde os policiais encontraram o bando, a família que mora no sítio estava sendo mantida refém com armas na cabeça enquanto o roubo acontecia. Dentre os envolvidos havia um menor.

“Eles já estariam praticando outro roubo. A família proprietária do sítio já estava de refém, deitada no chão, com arma na cabeça e quando a viatura chegou dois evadiram, dois entraram em uma residência e um deles trocou tiros com a guarnição”, informou o Sub-Tenente Martins.



Caminhonete usada pela quadrilha nos roubos a sítios de Timon. (Foto: Francisco Bezerra/TV O Dia)

A região já era alvo de roubos constantes nos últimos meses e a suspeita é de que essa era quadrilha que atuava na área. Os 3 homens foram encaminhados para a Central de Flagrantes e o menor foi apreendido e encaminhado para cumprir medida sócio-educativa

“Temos informações, que vamos confirmar, que eles são os mesmo questão aterrorizando na região do Caiçara”, aponta o policial

Com os suspeitos a polícia apreendeu duas armas longas (espingardas) e uma arma de fabricação caseira, além dos objetos fruto de outros roubos e uma caminhonete.

Rodrigo AntunesFrancisco Bezerra/TV O Dia