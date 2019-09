Polícia investiga morte de empresário encontrado em estrada em Timon

O empresário Zadoque de Sousa Tomaz, foi encontrado morto dentro de um veículo no início da tarde deste domingo (01) em Timon. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo supostamente em uma tentativa de assalto, que aconteceu na estrada vicinal noPovoado Açude, zona rural de Timon.

De acordo com o Delegado de Homicídios de Timon, Antonio Valente Filho, a vítima se dirigia para um sítio que fica nas proximidades para um almoço com amigos. As informações ainda são desencontradas, mas segundo relatos colhidos no local três pessoas, portando arma de fogo, pediram para que ele parasse o carro, ordem não atendida.

Os suspeitos dispararam contra o veículo e atingiram as costas do motorista, que aparentemente andava sozinho no momento do crime. Ferido, o motorista acabou perdendo o controle do veículo e bateu no muro de uma empresa de materiais de construção.



Empresário foi encontrado morto dentro do carro. Zadoque atuava no ramo de construção civil. (Foto: Divulgação)

“Aparentemente o que a gente pode crer é que deva ter sido essa tentativa de roubo”, relata o delegado.

O trabalho dos policiais será investigar para identificar os nomes dos envolvidos e a real motivação do crime, que aparentemente trata-se de uma tentativa frustrada de roubo. A localidade fica próxima da zona urbana

“Temos que saber realmente quem eram essas pessoas, o que estavam fazendo lá, se são de lá, são todas as conjunturas que estamos investigando”, afirma o delegado Antonio Valente.

Rodrigo AntunesFrancisco Bezerra