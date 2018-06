Polícia pericia manchas de sangue encontradas em carro de engenheiro

O coordenador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o delegado Francisco Costa Baretta, em entrevista ao O DIA, informou que a Polícia Civil periciou, na noite de ontem (14), as manchas de sangue presentes no carro do engenheiro Domingos Sávio de Galiza, de 70 anos. O engenheiro foi encontrado morto com várias perfurações pelo corpo, no último dia 08 de junho.



A Polícia aguarda ainda o resultado dos laudos periciais realizados na cena do crime e no apartamento do engenheiro para determinar a dinâmica do homicídio. “As manchas de sangue são muito importantes para determinar essa dinâmica dos fatos. Nós já tínhamos feito a perícia no local imediato, que é o local onde o corpo foi encontrado, e também nos locais relacionados, como o apartamento da vítima”, afirma o delegado. Os exames periciais estão sendo realizados pelo Instituto de Criminalística vinculado à Polícia Civil.

O coordenador da DHPP fala sobre as manchas encontradas no carro do engenheiro. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



De acordo com o delegado Baretta, a investigação está caminhando em ritmo acelerado. Até o momento, 14 testemunhas já foram ouvidas e devem auxiliar na elucidação do crime. “São pessoas que estão dando informações para o esclarecimento real do fato”, destaca.

O inquérito sobre o homicídio do engenheiro Domingos Sávio deve ser concluído até o dia 8 de julho. Contudo, o coordenador do DHPP afirma que a previsão é de que as investigações sejam concluídas antes do prazo.

Entenda o caso

Domingos Sávio de Galiza, 70 anos, foi encontrado morto com várias perfurações pelo corpo, na manhã do dia 08 de junho dentro do seu próprio carro. A vítima era um engenheiro da Construtora Andrade Júnior. O corpo foi encontrado próximo ao local de trabalho do engenheiro, na zona sudeste da Capital.

No dia em que o corpo foi encontrado, a Polícia Militar afirmou que nenhum objeto de valor havia sido roubado do carro, descartando a hipótese de latrocínio.

Desaparecimento de advogado

Em entrevista ao O DIA, o delegado Francisco Costa Baretta também falou sobre o desaparecimento do advogado Thiago Carvalho . O advogado foi visto pela última vez por volta das 6h30min da última segunda-feira (11), quando saía de casa, no bairro Macaúba.

Para o coordenador da DHPP, as investigações apontam que o advogado saiu de casa voluntariamente, não havendo indícios de crime. "Ele saiu de casa porque quis sair, é o direito de ir e de vir. Não tem nenhuma conduta criminosa que esse rapaz sofreu, portanto não tem nada do direito penal que possa garantir um fato criminoso contra ele", afirma o delegado.

Um relatório circunstanciado deve ser divulgado até o final do dia de hoje (15) pela DHPP com todo o relato da investigação.

Nathalia Amaral