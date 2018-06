Advogado está desaparecido há mais de 24h em Teresina e família pede ajuda

Familiares e amigos estão pedindo ajuda para encontrar o advogado Thiago Nunes de Carvalho (foto ao lado), que está desaparecido em Teresina desde ontem. Ele é funcionário da Secretaria de Educação do Piauí (Seduc) e foi visto pela última vez por volta das 6h30min de segunda-feira (11), quando saía de casa, no bairro Macaúba. Thiago mora com a mulher e três filhos, saiu de casa sem avisar a ninguém e não chegou nem a seu escritório de advocacia, nem à Seduc.



Em conversa com o Portal O Dia, a irmã de Thiago, Fernanda Monteiro, informou que todas as redes sociais do advogado foram deletadas e que seu número de WhatsApp encontra-se inativo, como se o aplicativo tivesse sido desinstalado do celular. “Nós conseguimos recuperar a senha do e-mail dele e rastrear sua localização: ele estava próximo de casa, houve um deslocamento por volta das 7h20min como se ele tivesse pegado algum meio de transporte, mas depois disso é como se o celular tivesse sido desativado”, relata a irmã.

Thiago saiu de casa e não compareceu a nenhum dos compromissos marcados em sua agenda desde então. A família entrou em contato com o sócio do seu escritório na tentativa de localizar o advogado, mas sem sucesso. O colega de trabalho de Thiago informou que o último contato que o advogado havia feito foi no domingo à noite, ocasião em que ele confirmou que estaria no escritório no dia seguinte.

Segundo Fernanda, Thiago saiu de casa sem que ninguém o visse. Questionada se o irmão apresentava alguma alteração de comportamento nos últimos dias, ela disse apenas que ele parecia estar um pouco ansioso, mas que não comentava com ninguém se havia algo acontecendo. “Ele estava com alguns problemas financeiros, mas não temos muita informação sobre isso porque o Thiago sempre foi muito reservado em relação a estas dificuldades. Ele parecia estar um pouco nervoso, mas nada de muito estranho”, disse Fernanda.

Quem tiver informações sobre Thiago pode entrar em contato com a irmã do advogado, Fernanda Monteiro, através do número (86) 99957-9886.

Maria Clara Estrêla