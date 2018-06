Engenheiro é encontrado morto com várias perfurações pelo corpo

Um engenheiro foi encontrado morto e com várias perfurações pelo corpo, na manhã desta sexta-feira (08). A vítima estava dentro de seu próprio carro e foi identificada como Domingos Sávio de Galiza, 70 anos.

Ele é engenheiro da Construtora Andrade Júnior. O corpo foi encontrado próximo ao local de trabalho do engenheiro, na zona sudeste da Capital.

Segundo a relações públicas da Policia Militar, Coronel Elza Rodrigues, ele foi morto dentro do próprio carro. "Nada de valor foi roubado, então não podemos dizer que se tratou de um latrocínio", conta.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP. De acordo com o delegado Baretta, o local do crime foi isolado e as equipe da Polícia Civil e da Polícia Militar já estão em diligências para tentar encontrar o autor do crime.

Nayara FelizardoLucas Albano