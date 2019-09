Mulher desaparece após acidente com jet ski na Lagoa do Portinho

Duas jovens foram vítimas de um acidente de jet ski na noite deste domingo (15) na Lagoa do Portinho, ponto turístico localizado na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. Uma das vítimas foi resgatada com vida e a outra continua desaparecida.



O acidente ocorreu após um homem, ainda não identificado, ter convidado as duas jovens, uma de 16 anos e outra de 21 anos, para dar um passeio de jet ski. De acordo com o relato de populares aos bombeiros, o homem teria realizado algumas manobras no veículo, fazendo com que as vítimas caíssem na água.



No momento do acidente, apenas o condutor do jet ski utilizava colete salva vidas. Após o ocorrido, o homem se evadiu do local e não prestou socorro às vítimas. Uma das jovens, a adolescente de 16 anos, foi resgatada por um popular ainda com vida. Já a outra, identificada como Mara Luiza Carneiro, de 21 anos, ainda não foi encontrada. Amigas ficam desesperadas ao receberem notícia de desaparecimento. (Foto: Reprodução/Blog do Pessoa) “Um popular viu a situação e nadou até o local, aproximadamente 100 metros, e retirou uma das vítimas. Quando ele retirou a adolescente, ela informou que a amiga também estava lá. Então os populares se mobilizaram, tentaram realizar buscas com embarcações, mas não encontraram o corpo da vítima”, informou o tenente Thompson Thauzer, do Corpo de Bombeiros. O tenente chama atenção para o resgate feito pelo banhista, identificado apenas como Raimundo Filho. Para os bombeiros, o trabalho do popular foi valioso, pois conseguiu evitar que a tragédia fosse ainda maior. “Ele realizou o salvamento da adolescente a nado. Para nós, bombeiros, é um trabalho muito desgastante, e ele ainda fez tudo sozinho, colocando em risco a própria vida porque a vítima estava desesperada. Para nós é o mais valioso de toda essa situação”, frisou o tenente. Segundo o tenente, as equipes dos bombeiros receberam as primeiras informações sobre o acidente por volta das 18h52 deste domingo, 20 minutos após o ocorrido, e chegaram ao local em menos de 10 minutos. A Capitania dos Portos também foi acionada e fez o recolhimento do jet ski. Dentro do veículo, foram encontrados documentos de um homem identificado como Thiago Carvalho Verçosa, contudo ainda não há confirmação se o portador dos documentos é o mesmo que conduzia o jet sky no momento do acidente. Os bombeiros suspenderam a busca durante a noite por falta de visibilidade e retomaram por volta das 6h30 desta segunda-feira. Até o momento, o corpo da jovem ainda não foi localizado.

Nathalia Amaral