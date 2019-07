Mulher é assassinada a facadas em festa na Lagoa do Portinho

Uma mulher identificada como Gilmara Veras Araújo foi morta a facadas por volta das 19h30 deste domingo (14) em uma festa ocorrida na Lagoa do Portinho, na cidade de Parnaíba, um dos principais pontos turísticos do Piauí. Até o momento a Polícia não tem informações de quem teria cometido o crime.

Segundo informações do comando da Polícia Militar do município de Parnaíba, a corporação recebeu uma denúncia de que uma mulher havia sido esfaqueada na Lagoa do Portinho. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com a vítima já em óbito.

De acordo com o tenente coronel Antônio Pacífico, comandante da Polícia Militar em Parnaíba, ainda não há confirmação sobre as circunstâncias do assassinato ou o que teria motivado o crime.

Até o momento, a Polícia trabalha com duas hipóteses, uma de que a vítima teria sido imobilizada e morta por um grupo de mulheres e a outra de que teria sido morta pelo ex-companheiro. Se comprovado que a jovem foi morta por motivos de gênero, o quadro será enquadrado como feminicídio.

O corpo de Gilmara Veras foi recolhido e encaminhado ao IML de Parnaíba. Equipes da PM continuam em diligências pela região em busca dos possíveis autores do crime.







Nathalia Amaral