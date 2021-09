Motorista embriagado causou acidente entre carro e ônibus no PI, diz PRF

O acidente entre um ônibus e um carro de passeio na madrugada deste sábado (18) na BR 343, em Campo Maior, foi causado pelo motorista do veículo menor que invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o ônibus que vinha no sentido contrário. A constatação foi de agentes da Polícia Rodoviária Federal que atenderam a ocorrência.

Na tarde deste sábado (18), através de nota, a PRF explicou que a dinâmica do acidente aconteceu em uma curva no perímetro urbano da cidade de Campo Maior e informou ainda que o motorista estava embriagado no momento da colisão.

“Os policiais estiveram no local e constataram preliminarmente que o veículo VW/GOL, que seguia no sentido Nossa Senhora de Nazaré/Campo Maior, invadiu a faixa contrária em uma curva e colidiu frontalmente com o ônibus que vinha em sentido contrário. Foi confirmado, através de Termo de Constatação, que o condutor do VW/GOL estava alcoolizado”, disse a nota.

Foto: Redes sociais

Foto: Redes sociais

No acidente, Antônio Alisson dos Reis Martins, 21 anos, e Sabrina Waliana que trafegavam no carro de passeio ficaram presos às ferragens e foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados ao Hospital Regional de Campo Maior.

O casal sofreu lesões graves nas pernas e precisou ser transferido para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Um idoso de 51 anos que seguia no ônibus foi atendido com ferimentos leves. O motorista do ônibus saiu ileso.

