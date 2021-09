Grave acidente entre ônibus e carro deixa casal ferido na BR 343

Um acidente na madrugada deste sábado (18) na BR 343, perímetro urbano de Campo Maior, deixou um casal com ferimentos graves. A colisão aconteceu entre um ônibus de turismo que tinha como destino o estado do Ceará e um carro de passeio modelo Gol de um casal residente no município.



De acordo com o 15º Batalhão da Polícia Militar de Campo Maior, o ônibus colidiu frontalmente com o carro por causas ainda desconhecidas. Na batida, Antônio Alisson dos Reis Martins e Sabrina Waliana, que trafegavam no veículo, ficaram preso às ferragem e precisaram ser resgatados.

Foto: Redes sociais

Imagens registradas por populares mostram o desespero do casal para sair do carro. Já no ônibus, que seguia do Maranhão para Camocim/CE, um idoso teve ferimentos leves. No desespero, passageiros pularam as janelas, porque a colisão atingiu a porta do veículo.

O 15º BPM informou ainda que deslocou equipes para ajudar nos resgastes e controlar o tráfego na via. O casal foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados com fraturas nas pernas para o Hospital Regional de Campo Maior.

