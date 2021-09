Suspeito é morto a tiros ao anunciar assalto na zona Sul de Teresina

Um suspeito foi morto a tiros no início da tarde deste sábado (18) no bairro Vermelha, zona Sul de Teresina, ao anunciar um assalto. O Portal O Dia apurou que a vítima do assalto era um policial militar do estado do Maranhão que sacou a arma no momento da ação criminosa e alvejou o suspeito com pelo menos dois tiros.

O 1º Batalhão da Polícia Militar informou que os primeiros levantamentos dão conta que o policial entrava em um carro que estava estacionado na porta de uma residência no momento que três homens em duas motocicletas o abordaram e anunciaram o assalto. O policial reagiu e conseguiu atirar contra um dos suspeitos.

Foto: Reprodução / WhatsApp

O homem caiu morto próximo ao alvo do assalto. Os outros dois envolvidos ao perceberem a reação fugiram. O policial também deixou o local e ainda não foi identificado.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para proceder a retirada do corpo e posterior identificação. A Polícia Civil iniciou os trabalhos de investigação para esclarecer o caso.

