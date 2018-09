Justiça nega habeas corpus a acusado de matar a mulher a facadas no Santa Fé

A 2ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí decidiu, por unanimidade, negar, nesta segunda-feira (03), o habeas corpus impetrado pela defesa de Samuel Lucas Teixeira Araújo, que é réu em um processo por homicídio qualificado com feminicídio em Teresina.



O crime cometido por ele aconteceu na noite do dia 18 de maio deste ano, no bairro Santa Fé. Samuel tirou a vida da própria mulher com 16 facadas e dois tiros. O corpo de Gisleide Alves dos Santos foi encontrado pela própria filha no quarto da residência.

Ele foi preso em flagrante horas depois do ocorrido na PI-130, próximo a uma barreira policial montada na entrada de Nazária. Em depoimento aos militares e à própria Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Samuel confessou o crime e deu detalhes de como o praticou. Segundo ele, a motivação para o feminicídio foi ciúmes.

Samuel está preso preventivamente desde então e na última sexta-feira (31), sua defesa entrou com um pedido de habeas corpus, alegando “primariedade, residência fixa e ocupação lícita” por parte do réu, elementos estes que “por si sós, não são suficientes para configurar alteração substancial dos fatos que ensejaram a segregação cautelar”.

O relator do caso, desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, decidiu negar o pedido de liberdade de Samuel e mantê-lo preso preventivamente, alegando ser necessário manter a ordem pública no decorrer do processo e reiterando a gravidade da conduta adotada pelo réu. Também participaram da sessão e seguiram o voto do relator os desembargadores Sebastião Ribeiro Martins, Fernando Carvalho Mendes e a procuradora de Justiça Teresinha de Jesus Borges.

