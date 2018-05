Mulher é encontrada morta; vítima conheceu suspeito em rede social, diz PM

Uma mulher identificada como Girleide Alves, 35 anos, foi encontrada morta no final da tarde desta quinta-feira (17) no conjunto Santa Fé, zona sul de Teresina. A suspeita é de que a jovem tenha sido morta pelo namorado. Se confirmado o envolvimento do suspeito no crime, esse será o segundo caso de feminicídio registrado em Teresina em menos de 72 horas.

Segundo informações da Polícia Militar, a jovem mantinha um relacionamento há cerca de 15 dias com um homem identificado como Samuel, apontado como o autor do crime. De acordo com o soldado Júnior da Companhia Independente do Promorar, o casal havia se conhecido através de uma rede social há poucos meses.

O capitão Paulo Silas, comandante da Companhia do Promorar, afirma que o suspeito teria vindo de São Paulo para conhecer pessoalmente Girleide Alves, que trabalhava como doméstica diarista.

A mulher foi morta a facadas, e o corpo foi encontrado pelos filhos. "Apenas as investigações e a perícia podem apontar a autoria do crime, mas tudo leva a crer que o autor é este homem com quem ela teve esse breve relacionamento", afirma Paulo Silas.

O corpo da vítima ainda estava no local do crime aguardando a perícia até o início da noite desta quinta-feira.

Equipes da PM iniciaram diligências pela região em busca do suspeito, que já teria passagens pela Polícia.

A Polícia Militar não soube informar se o suspeito roubou dinheiro ou bens de valor da casa da vítima.

Nathalia Amaral e Cícero Portela