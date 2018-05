Suspeito diz que matou namorada com 16 facadas e 2 tiros por ciúmes

Samuel Lucas Teixeira Araújo, suspeito de ter assassinado a namorada Gisleide Alves dos Santos nesta quinta-feira (17), alegou para a Polícia Civil que cometeu o crime por ciúmes. A informação foi confirmada pelo delegado Francisco Costa “Baretta”, coordenador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Em depoimento à Polícia Civil, Samuel Lucas alegou que a motivação do crime teria sido porque a namorada estaria supostamente traindo ele, configurando o crime como feminicídio. Pela legislação, o feminicídio ocorre em razão da condição de gênero, envolvendo violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Em grande parte dos casos, mulheres são mortas pelos maridos, namorados ou ex-companheiros que não aceitam o fim do relacionamento (como no caso da cabelereira Aretha Dantas, morta pelo ex-namorado na última terça-feira), ou por ciúmes, refletindo o sentimento de posse do homem sobre a mulher.

O corpo de Gisleide Alves dos Santos foi encontrado ao lado cama dentro da sua residência no bairro Santa Fé, zona Sul de Teresina, por volta das 16h de ontem. De acordo com o delegado Baretta, a filha da vítima havia saído de casa pela manhã para ir a escola e deixou a mãe dormindo com o namorado, apontado como o autor do crime.

Ao retornar para casa, a filha da diarista encontrou o quarto da mãe trancado e foi para a casa da avó. No entanto, ao retornar por volta das 15h e encontrar novamente o quarto fechado, sem notícias da mãe, ela chamou o irmão, que subiu no telhado e viu o corpo de Gisleide caído ao lado da cama. O corpo de Gisleide Alves foi encontrado com 16 facas e dois tiros, sendo um no rosto e outro no ombro.

Samuel Lucas, é natural de Teresina, mas morava em Ribeirão Preto quando conheceu Gisleide através das redes sociais há quatro meses. Os dois moravam juntos a menos de 15 dias na casa da vítima.



“Depois de ter matado a Gisleide, o Samuel ligou para irmã dele, que foi até a casa, pegou ele e o entregou na barreira de Nazária. Lá ele confessou o crime e foi encaminhado para a Central de Flagrantes”, relata o delegado Baretta. Samuel Lucas deverá ser indiciado pelo crime de feminicídio.

O velório da vítima aconteceu na manhã de hoje na mesma casa onde ocorreu o crime. O sepultamento está previsto para as 16h desta sexta-feira.

(Foto: Arquivo Pessoal)



