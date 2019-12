Internos tentam fugir do CEM, mas são impedidos por agentes

Quatro adolescentes em conflito com a lei que cumprem medida socioeducativa tentaram fugir do Centro Educacional Masculino (CEM) em Teresina na madrugada desta sexta-feira (13). A informação foi confirmada ao Portal O Dia pelo diretor da unidade, Ricardo Silva. De acordo com ele, os menores serraram as grades de um dos alojamentos e tentaram e chegar ao muro, mas foram impedidos por agentes de segurança.



Os internos ainda teriam rendido um agente, fazendo-o refém e no confronto, tanto ele quanto um dos menores teriam se ferido. “A tropa de choque teve que ser acionada, mas a situação foi toda controlada sem grandes dificuldades”, diz o comandante do RONE, capitão Tanaka, que participou da ação.

Foto: O Dia

A coordenação do CEM negou que a tentativa de fuga tenha provocado um início de motim dentro da unidade. Segundo Ricardo Silva, os quatro menores foram realocados em um novo alojamento e o Centro passa por vistoria na manhã de hoje. “No momento a situação está controlada e estamos procedendo com uma vistoria para garantir que a situação não volte a se repetir”, afirmou Ricardo.

A coordenação do CEM abrirá investigação para apurar como os objetos usados pelos internos para serrar as grades do alojamento entraram na unidade.

Decreto de emergência

Em julho deste ano, o governador Wellington Dias decretou situação de emergência para poder fazer reformas no Centro Educacional Masculino (CEM) dada à situação das condições físicas e estruturais da unidade. Ao longo de 2019, o CEM já registrou diversas tentativas de fuga, dentre elas uma em maio, quando sete adolescentes em conflito com a lei escaparam do local após serrarem as grades do alojamento onde estavam recolhidos.

Três meses depois, em agosto, os reeducandos queimaram colchões e danificaram algumas alas da unidade durante uma rebelião. À época, o CEM abrigava150 internos, mesmo tendo capacidade para abrigar apenas 80.

Maria Clara Estrêla