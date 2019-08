Sasc transfere 42 internos após rebelião; obras emergenciais começam hoje

Com a situação de superlotação tendo sido agravada pela rebelião que aconteceu ontem no CEM (Centro Educacional Masculino) neste domingo (11), a Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado (Sasc) transferiu 42 adolescentes da unidade para o Centro Educacional de Internação Provisória (Ceip) e para o Complexo de Defesa da Cidadania (CDC). Ontem, os internos do CEM fizeram uma rebelião em que destruíram totalmente dois alojamentos.



A informação da transferência foi confirmada pelo gerente de apoio institucional da Sasc, Wellington Rodrigues. De acordo com ele, a ida destes 42 internos para as demais unidade de medida socioeducativa foi devidamente acordada em reunião com representantes do Ministério Público Estadual, da juíza da Vara da Infância e da Juventude, com membros da Sasc, da Secretaria de Justiça e da Secretaria de Segurança Pública.

Com essa transferência e a redução do contingente do CEM, a Sasc espera poder dar início ainda hoje (12) às obras de caráter emergencial previstas no decreto assinado pelo governador Wellington Dias no último dia 29 de julho. “Transferimos porque não temos condições de alojar, ainda mais depois do que houve ontem. As obras desse decreto já começariam hoje, de qualquer forma, e durante todo o dia nós vamos fazer uma vistoria para avaliar os danos materiais causados e planejar a execução dos reparos o mais rápido possível para podermos receber de volta os internos transferidos”, explica Wellington Rodrigues.



Adolescentes fizeram rebelião neste domingo (11) no CEM e destruíram alojamentos - Foto: O Dia

A Sasc estabeleceu o prazo de 30 dias para poder estar com pelo menos um alojamento pronto para abrigar novamente os internos.

Tentativa de fuga foi a causa da rebelião

Segundo a Sasc, haviam 90 adolescentes no CEM no momento em que começou a rebelião. O Centro tem capacidade para receber 100 internos. O que provocou o início da agitação foi uma tentativa de fuga em massas, de acordo com a Gerência de Apoio Institucional. “Houve uma tentativa de fuga, mas o pessoal de plantão e a guarda externa estavam atentos. Dois adolescentes ainda conseguiram pular o muro e caíram em uma casa vizinha, mas nós conseguimos pegá-los e isso trouxe uma frustração para os demais, que resolveram não voltar para dentro e tentaram sair pela frente”, relata o representante da Sasc.

Na manhã de hoje, a situação no CEM permanece totalmente controlada, agentes da Sasc e da Secretaria de Segurança fazem vistorias no local e o policiamento externo teve que ser reforçado.

Maria Clara Estrêla