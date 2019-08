Menores queimam colchões e realizam motim no Centro Educacional Masculino

Uma tentativa de rebelião foi registrada no início da tarde deste domingo (11) no Centro Internacional Masculino (CEM), zona norte de Teresina. Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa no local atearam fogo em colchões e danificaram algumas alas da unidade.

Por volta das 12h, a Polícia Militar foi acionada para conter os menores. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para controlar o fogo.

De acordo com informações do capitão Edmar Batista, que faz parte da gerência da Secretária de Assistência Social e Cidadania (Sasc), ninguém ficou ferido durante a tentativa de motim. Segundo ele, a situação no local já está sob controle.

“Houve uma queima de material, quebra de estrutura, mas já foi tudo controlado. Não tivemos vítimas, nem ninguém ferido. Foram apenas danos materiais”, informou.





Ainda não é possível contabilizar os prejuízos materiais causados por conta da tentativa de motim neste domingo. As equipes de agentes socioeducativos e da polícia militar ainda estão no local para realizar os procedimentos cabíveis.

O CEM

No último dia 31 de julho, o governo do estado decretou situação de emergência no Centro Educacional Masculino de Teresina (CEM), em virtude das condições consideradas precárias de estrutura física, o que têm ocasionado repetidas fugas.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC), o CEM abriga atualmente 150 internos, mas só tem capacidade para receber 80. O contingente é quase o dobro do que a estrutura física e de pessoal da unidade realmente suporta.

Natanael Souza