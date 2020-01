Familiares de empresário morto realizam manifestação em Piracuruca

Familiares e amigos do empresárioAdefranço de Brito Aguiar, 48 anos, saíram às ruas da cidade de Piracuruca, norte do Piauí, na manhã desta terça-feira (7) em manifestação que pediu justiça pela morte do empresário. Ele foi encontrado morto no dia 1º de janeiro com perfurações de faca em um matagal.

Leia também

Empresário é encontrado morto a facadas em Piracuruca



Homem é preso suspeito de envolvimento na morte de empresário em Piracuruca



O protesto percorreu as principais vias do município. Os participantes vestiam camisas brancas com a imagem de Adelfranco e caminharam com faixas com “Queremos justiça” e “Vagabundo não pode ficar impune”.

Foto: Reprodução Facebook

Um homem suspeito de envolvimento na morte do empresário foi preso na última sexta-feira (3) depois que as investigações o apontaram na cena do crime. O delegado titular da Delegacia de Piracuruca, Hugo Alcântara, revelou ao Portal O Dia que as investigações apontam que o crime teve motivos financeiros.

O empresário estaria em desavença por questões empresariais com outras pessoas. Familiares apontam nomes de outros suspeitos de praticarem o crime e cobram suas prisões.

Otávio Neto