Empresário é encontrado morto a facadas em Piracuruca

Um empresário identificado como Adefranço de Brito Aguiar, 48 anos, foi encontrado morto a facadas nesta quarta-feira (1º) na zona Rural do município de Piracuruca. Até o momento não há informações sobre as motivações do crime ou sobre quem é o autor do crime.

O delegado de Piracuruca, Hugo Alcântara, informou ao O DIA que irá realizar oitivas de testemunhas nesta quinta-feira (2) e não poderá dar maiores detalhes sobre o crime para não prejudicar as investigações.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Teresina e a Polícia Civil está conduzindo as investigações.





Nathalia Amaral