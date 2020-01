Homem é preso suspeito de envolvimento na morte de empresário em Piracuruca

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (3) suspeito de envolvimento na morte do empresário Adefranço de Brito Aguiar, 48 anos, na cidade de Piracuruca, no norte do Piauí. O suspeito que já era procurado pela polícia se apresentou com um advogado, mas com o mandado de prisão decretado pela Justiça, terminou preso.

O delegado Hugo Alcântara relevou que o homem preso apareceu na investigação quando a polícia traçou os últimos momentos do empresário. ”Ele foi a última pessoa a estar com a vítima. Foi buscar a vítima e casa e depois o empresário apareceu morto no matagal”.

Hugo pontua que ainda não é possível afirmar que esse suspeito tenha sido o executor, mas ele possui informações que podem ajudar a esclarecer a morte. O suspeito alegou inocência e ficou em silêncio diante dos investigadores.

Foto: Reprodução Facebook

O delegado disse ao Portal O Dia que ainda é cedo para a investigação afirmar com certeza qual foi a motivação para o assassinato de Adefranço de Brito, mas que as diligências apontam que muito provavelmente um desentendimento nos negócios do empresário

“Não podemos dizer com precisão, mas é possível que seja um desentendimento no ramo do negócio de construção no qual ele atuava. Não foi nada para assassinar e ficar com algo da vítima, mas uma desavença provocada por negócios”, disse Hugo Cavalcante.

O corpo Adefranço de Brito Aguiar foi encontrado na zona rural da cidade de Piracuruca na última quarta-feira (1º) com várias facadas.

