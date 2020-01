Em 14 horas, dois homens são assassinados na Av. Pedro Brito

O bairro Parque Alvorada, localizado na zona Norte de Teresina, registrou dois homicídios em apenas um dia, em um intervalo de 14 horas de diferença entre os dois crimes. Segundo a Polícia Militar, por coincidência, as duas vítimas foram mortas a poucos metros, na avenida Pedro Brito.

No primeiro crime, um vigilante identificado como Francisco Alves de Carvalho, de 56 anos, foi morto com um tiro no peito por volta de 5h30 desta terça-feira (28). A vítima voltava do trabalho quando foi abordada por um assaltante em uma bicicleta. O vigilante teria tentado reagir ao assalto utilizando um facão, quando foi atingido com o disparo de arma de fogo.

Foto: Arquivo O Dia

Já o segundo assassinato ocorreu por volta das 20h19, também na avenida Pedro Brito. A vítima, identificada como Antônio Francisco de Souza Silva, foi atingida por cinco disparos de arma de fogo. Segundo informações da capitã Jaqueline, do 9º BPM, indivíduos ainda não identificados estavam em um veículo Corolla, de cor prata, quando abordaram a vítima.

Antônio Francisco de Souza Silva chegou a ser socorrido pelos familiares, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito a caminho do Hospital do Matadouro. De acordo com a capitã Jaqueline, a segunda vítima é suspeita de cometer um assassinato há alguns meses na região do bairro Santa Maria.

Até o momento a Polícia não divulgou informações sobre os autores dos dois crimes. Segundo a Polícia Militar, os crimes não estão relacionados e seriam apenas "coincidência". A reportagem do O Dia tentou entrar em contato com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas as ligações não foram atendidas.