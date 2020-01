Polícia prende suspeito de arrombar imóveis na madrugada

Harrenio Sérgio da Cruz, vulgo Hollywood, foi preso na manhã desta quarta-feira (29), por suspeita de praticar diversos arrombamentos a residências e estabelecimentos comerciais localizados no Centro de Teresina. A prisão foi efetuada por equipes do 1º Distrito Policial, coordenado pelo delegado Sérgio Alencar, no Mercado Velho.

Foto: O Dia Segundo informações do delegado Sérgio Alencar, o suspeito cortava a energia e invadia os imóveis durante a madrugada. Um dos crimes teria acontecido durante a noite, no Centro de Teresina, e teve como alvo uma loja de material de construção. "No momento do furto, ele utilizava tornozeleira eletrônica e, ao investigarmos no Setor de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Justiça, detectamos que ele estava no local e na hora da ocorrência do furto, e a partir daí pedimos a prisão", destaca o delegado. No momento da prisão, os policiais comprovaram que Hollywood usava uma tornozeleira eletrônica. O suspeito já é acusado de ter praticado crimes semelhantes e estava solto mediante medida protetiva. O inquérito policial foi instaurado em outubro de 2019 e Harrenio Sérgio deve ser indiciado por furto qualificado.

Nathalia Amaral