Vigilante reage a assalto e é morto com tiro no peito no zona Norte

Um vigilante identificado como Francisco Alves de Carvalho, de 56 anos, foi morto com um tiro no peito por volta de 5h30 desta terça-feira (28), na Rua Pedro Brito, no bairro Parque Alvorada, zona Norte de Teresina.

Vigilante reage a assalto e é morto com tiro no peito no Parque Alvorada. (Foto: Reprodução)

Segundo informações do capitão Marcos Leal, Coordenador de Policiamento de Unidades (CPU) da 9º Batalhão da Polícia Militar, a vítima voltava do trabalho quando foi abordada por um assaltante em uma bicicleta. O vigilante teria tentado reagir ao assalto utilizando um facão, quando foi atingido com o disparo de arma de fogo.

"Ele puxou o facão para ir em direção ao acusado, mas o acusado estava armado e deu um tiro na vítima. A gente acha que ele pode ter pensado que o bandido não estava armado ou que a arma era de brinquedo", informa o CPU.

A vítima não resistiu ao ferimento e veio a óbito ainda no local do crime. O corpo já foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML). A perícia da Polícia Civil também esteve no local colhendo informações sobre o crime.

De acordo com o capitão da PM, o suspeito de ter praticado o crime já foi identificado, mas não foi preso até o momento. A Polícia continua em diligências no intuito de capturá-lo. Ele não teria passagens pela polícia.





Nathalia Amaral