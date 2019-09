Corpo é encontrado com perfurações dentro de cemitério em Parnaíba

Populares acionaram a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (18) após encontrarem um corpo com várias marcas de tiros e perfurações de faca dentro de um cemitério no bairro Alto Santa Maria, na cidade de Parnaíba. Os policiais isolaram e fizeram a identificação da vítima: trata-se de Rogério de Lima Moreira, 40 anos.



De acordo com a PM, ele seria morador de rua e o crime teria sido cometido por desafetos. “Nossa guarnição esteve no local e enquanto a perícia era feita, recebemos informações de alguns possíveis suspeitos. Diligenciamos, conseguimos localizar três pessoas que supostamente teriam envolvimento com o crime e as conduzimos para a delegacia”, relatou o major Antônio Pacífico, comandante da PM de Parnaíba.





Foto: Reprodução/Click Parnaíba

A perícia feita no corpo de Rogério atestou que ele foi assassinado com vários golpes de faca e tiros de garrucha. Haviam também algumas pedras espalhadas próximos ao local onde ele foi localizado. As razões de seu assassinato ainda não foram esclarecidas, mas a PM acredita em um provável acerto de contas.

O corpo de Rogério foi removido pelo IML.

Maria Clara Estrêla