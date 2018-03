Suspeito de homicídios é morto ao reagir a abordagem da polícia em Parnaíba

O dia amanheceu com intensa movimentação policial nesta sexta-feira (23) em Parnaíba, onde a Polícia Civil deu cumprimento a mandados de prisão conta os irmãos Alan e Alex dos Santos Gomes, mais conhecidos como “gêmeos do crime”. Os dois estavam em uma residência no conjunto Rosa dos Ventos, quando foram surpreendidos pela polícia.



Um comparsa acabou reagindo, atirou contra os policiais e foi morto com um tiro. Os gêmeos ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde. O secretário de segurança, Fábio Abreu, acompanhou toda movimentação e informou que o suspeito que morreu era conhecido no mundo do crime como “Ricardo Pertubinha”. Dentro da residência, a polícia encontrou dois revólveres calibre 38, várias munições e uma quantidade de maconha que ainda será contabilizada.

“Esses objetos configuram a prática de tráfico de droga e eles vão responder por isso. Mas o agravante é que tanto o Alan quanto o Alex já eram alvos de pelo menos nove inquéritos por crimes como homicídio e assaltos só aqui na região do litoral. Inclusive temos informações que eles podem estar ligados ao assassinato de um agente penitenciário ocorrido em novembro do ano passado”, explica o secretário.

A perícia criminal, junto com uma equipe da Delegacia Regional de Parnaíba, esteve na casa dos gêmeos para a remoção do corpo de Ricardo Pertubinha. Os irmãos encontram-se à disposição da Justiça e serão encaminhados para a delegacia da cidade após serem liberados pela equipe médica.

Maria Clara Estrêla