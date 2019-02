Corpo de PM morto por policial durante briga é enterrado em THE

O corpo do cabo Samuel de Sousa Borges , da Polícia Militar do Piauí, foi enterrado às 10 horas da manhã de hoje (02) no Cemitério São Judas Tadeu, em Teresina, após receber as últimas homenagens de amigos e familiares durante a noite e a madrugada. Ele teve a vida ceifada por um outro policial militar, de nome Francisco Ribeiro dos Santos Filho , lotado no 11º BPM de Timon.



O assassinato aconteceu durante uma suposta briga de trânsito, segundo o que informou o delegado-geral Luccy Keikko. O cabo Samuel Borges ainda teria pedido calma ao outro PM e dito que não queria atritos por causa do filho, mas mesmo assim, foi atingido com pelo menos três disparos na região da cabeça. O crime aconteceu na porta da escola da criança, na Rua Senador Cândido Ferraz.



O cabo Borges foi morto por um colega de farda durante uma briga (Foto: Divulgação/PM)

O delegado Willame Morais, que buscava o filho em uma escola próxima ao local e no momento do fato, percebeu a movimentação e conseguiu intervir na hora em que populares rendiam o autor dos disparos e o agrediam com socos e pontapés. Francisco Ribeiro foi socorrido pelo SAMU com lesões no rosto.

Ele foi ouvido pelo delegado Lucci Keikko, ainda na noite de ontem, mas o delegado-geral não foi encontrado para comentar o teor do depoimento.

O Cabo Samuel de Sousa Borges havia ingressado na Polícia Militar do Piauí em 2008, durante anos, serviu ao RONE. Atualmente, ele era lotado na 4ª Companhia do Batalhão de Guarda. A PM-PI lamentou o ocorrido e o classificou como “fim trágico de uma aparente discussão de trânsito”.

