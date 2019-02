O policial militar lotado no Batalhão da Polícia Militar de Timon – MA, Francisco Ribeiro dos Santos Filho, suspeito de ter assassinado a tiros o cabo da PM do Piauí, Samuel de Sousa Borges, de 30 anos, foi preso portando duas armas no momento do crime. Uma delas, um revólver calibre 38, estava em nome de uma terceira pessoa ainda não localizada pela polícia.



Segundo informações do delegado geral da Polícia Civil do Piauí, Luccy Keiko, a vítima foi morta com pelo menos três disparos na região da cabeça efetuados pela arma da corporação, uma pistola Ponto 40. O cabo da PM do Piauí chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas faleceu a caminho do hospital.

Segundo informações do delegado geral da Polícia Civil do Piauí, Luccy Keiko, a vítima foi morta com pelo menos três disparos na região da cabeça. (Foto: Jailson Soares/ODIA)



De acordo com o delegado Luccy Keiko, o assassinato teria sido motivado por um suposto desentendimento no trânsito, e ambos os policiais estavam em motocicletas. Além do suspeito, testemunhas também compareceram à delegacia e prestaram depoimento. Quem presenciou a discussão conta que a vítima ainda chegou a dizer que não queria atritos, pois estava acompanhado do filho, um menino de apenas cinco anos, mas isso não impediu que o outro policial sacasse a arma e efetuasse os disparos.

PM que matou outro policial foi preso com duas armas; uma irregular. (Foto: Jailson Soares/ODIA)



Vídeos gravados por testemunhas mostram o momento em que o policial Francisco Ribeiro dos Santos Filho é contido por populares, ele foi agredido e depois imobilizado pelo delegado Willame Moraes, que passava pelo local no momento do ocorrido. Em outro vídeo, é possível ouvir a voz do filho de Samuel Borges chorando e dizendo que perdeu o pai. A criança ficou em estado de choque e teve de ser acolhida por professores de uma escola nas proximidades da cena do crime.

PM que matou outro policial foi preso com duas armas; uma irregular. (Foto: Jailson Soares/ODIA)



O amigo da vítima e presidente da Associação Beneficente dos Cabos e Soldados da PM-PI, cabo Márcio Vieira, revelou ao ODIA que Samuel tinha um bom relacionamento com os companheiros de farda e era um profissional exemplar. O cabo servia à Polícia Militar há 11 anos e prestava serviços atualmente na vice-governadoria do Estado. “Nós vamos lutar até o fim para que a Justiça seja feita, porque perdeu-se a vida de um excelente profissional, um pai de família. Nós trabalhamos juntos na Rone, conheci o seu profissionalismo e hoje a Polícia Militar está de luto, mas nós vamos fazer tudo que é possível dentro da lei para ter Justiça, queremos ele na cadeia”, destacou.

O amigo da vítima e presidente da Associação Beneficente dos Cabos e Soldados da PM-PI, cabo Márcio Vieira. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



O suspeito foi submetido ao exame de corpo de delito e deverá ser indicado pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. A coronel Júlia Beatriz, coordenadora de Gerenciamento de Crises da Polícia Militar do Piauí, esteve acompanhando a família no IML para dar o suporte necessário. O velório do PM será realizado na noite de hoje na base do Rone, na Alameda Parnaíba, zona Norte de Teresina.

Nathalia Amaral