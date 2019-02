PMs trocam tiros em frente à escola na zona Leste; um foi morto

Uma discussão entre dois supostos policiais militares acabou com uma pessoa morta na tarde desta sexta-feira (1º) no bairro Jóquei, bairro nobre da zona Leste de Teresina. Segundo informações preliminares, a vítima fatal é o policial militar do Piauí Samuel de Sousa Borges, que havia ido buscar o filho de sete anos na escola e acabou sendo atingido nas costas pelos disparos.





As informações apuradas pelo ODIA dão conta de que dois homens armados se desentenderam em uma briga de trânsito na altura da avenida Presidente Kennedy e um deles perseguiu o outro até a rua Senador Cândido Ferraz. Segundo a polícia, ao chegarem nas proximidades da Escola Dom Barreto, um dos supostos policiais sacou a arma e atirou no outro.

Os tiros resultaram em corre-corre e um delegado da Polícia Civil, que também estava buscando o filho e testemunhou o ocorrido, interviu. De acordo com a polícia, ele conseguiu imobilizar o homem armado e levá-lo ao chão. Populares revoltados com o ocorrido tentaram agredir o autor dos tiros, mas foram impedidos pela polícia.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O filho do policial atingido presenciou todo o crime e está em estado de choque.

Segundo o delegado Williame Moraes, o autor dos disparos é policial lotado no estado do Maranhão e possivelmente foi ferido na troca de tiros. O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes para realização dos procedimentos legais cabíveis.

Aguarde mais informações.

Nathalia Amaral e Maria Clara Estrêla.