Áudios revelam intenção de integrantes de facção em matar advogado

Áudiosde conversas entre integrantes das facções Primeiro Comando da Capital (PCC) eBonde dos 40, divulgados na manhã quarta-feira (15) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SPP/PI), revelam que um advogado ainda não identificado estava marcado para morrer.



No áudio, um integrante da facção, que aparece conversando com uma mulher, afirma que uma terceira pessoa estava querendo “a cabeça do gravata”. Segundo a Polícia Civil, o termo gravata é usado pela facção para se dirigir a um advogado.

“E essas ideias aí que ele tava ameaçando, diz que tava querendo aí a cabeça do gravata lá? [sic]”, questiona o homem. A mulher responde que não sabia da informação e pergunta quem havia falado sobre isso, o homem então volta a falar sobre essa terceira pessoa. “Ele mesmo. Ele chegou aqui em mim hoje e passou as ideias. Eu falei: ‘Já vamos descer agora nessa fita aí [sic]’”.

Até o momento, a Polícia Civil não informou quem seria o advogado mencionado na gravação e qual o seu envolvimento com a facção criminosa. Também não há informações se o plano dos criminosos contra o advogado foi concretizado.

A reportagem do O Dia entrou em contato com o delegado Cadena Júnior e com o delegado Luciano Alcântara, responsáveis pela investigação, mas as ligações não foram atendidas.

Faccionados falam sobre armas e drogas

Ao todo, seis áudios exclusivos foram divulgados nesta quarta-feira. Nas gravações, os criminosos falam sobre drogas, armamentos e planejamento de homicídios. Em uma das conversas, uma mulher diz que um homem identificado apenas como "Dentinho" e o irmão receberão 20 kg de droga e pede um adiantamento do valor, já que eles estão devendo. Em outra conversa um homem pede que outro vá fazer uma venda de cocaína. Nos áudios, os faccionados fazem referência a dois tipos de droga: cocaína e maconha.

Sobre os armamentos, os criminosos usam o termo "caneta" para fazer referência às armas, caso estejam sendo gravados pela Polícia. Já outros falam sobre fuzil e revólveres calibre 38. Segundo um deles, o armamento foi comprado com dinheiro do tráfico. "Eu tô com várias armas aqui na caminhada, parceiro, fora as armas dos companheiros. Nesse bagulho desse "verde aí [dinheiro da venda de drogas], eu comprei foi as armas", diz um.

Entenda

Foi deflagrada na manhã de ontem (14), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP/PI), a Operação Codinomes, que visou dar cumprimento 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em Teresina. Segundo informações da SSP, os presos são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas cometido pelas facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Bonde dos 40 (B40). A partir das informações levantadas foram verificadas conexões entre os investigados por tráfico de drogas nos estados do Piauí, Maranhão e São Paulo.

Nathalia Amaral