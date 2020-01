Polícia cumpre mandados contra integrantes do PCC e B40 no Piauí

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (14), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP/PI), a Operação Codinomes, que visa dar cumprimento 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em Teresina.

Segundo informações da SSP, os presos são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas cometido por facções criminosas. As investigações foram iniciadas durante o ano de 2019 pela Delegacia de Prevenção e Repreensão à Entorpecentes (DEPRE).

A partir das informações levantadas foram verificadas conexões entre os investigados por tráfico de drogas nos estados do Piauí, Maranhão e São Paulo, sendo que suas relações convergiram para facções criminosas, sendo as principais o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Bonde dos 40 (B40).

Foto: Reprodução/SSP

"Durante as investigações verificou-se que os alvos eram envolvidos direta ou indiretamente com o tráfico de drogas e que se utilizavam da facção criminosa para ter apoio, muitas vezes operacional, não só no cometimento deste crime, mas também de vários outros, como homicídio e roubos", informou a SSP em nota.

A Operação Codinomes, assim chamada porque os detidos utilizam-se de outros “nomes” para esconder sua verdadeira identidade, contou com o acompanhamento das investigações pelo GAECO(MP-PI) e apoio operacional da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, Força Tarefa da SSP-PI, Delegacia Geral de Polícia Civil, POLINTER, DHPP, D.O.E/GRECO, DICAP, GPE, Delegacias de Polícia Civil da capital e região Metropolitana, BOPE-PMPI, RONE/ PMPI e DENARC/MA.



Mais informações serão repassadas para imprensa às 10h, na sede da SSP/PI.

Nathalia Amaral