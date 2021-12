Após rastrear celular, jovens desaparecidos em corrida por aplicativo podem estar no Pará

A mãe de Kaio Vinícios Carvalho Medeiros, que desapareceu com o amigo Antônio Alexandre da Silva Santos após sair de Teresina para fazer uma corrida por aplicativo até o Pará na última quinta-feira (01) , disse que o filho pode estar no município de Brejo Grande do Araguaia, na região sudoeste do Estado.



Segundo Cristiane Soares, a Polícia Civil de Barão de Grajaú, no Maranhão, conseguiu rastrear o aparelho celular do jovem. As famílias dos rapazes não sabem informar quem era o passageiro que contratou a corrida ou se essa pessoa já estava com os jovens no momento do desaparecimento. A mãe disse ainda que Kaio fazia corridas extras para completar a renda.

“A Polícia Civil de Barão de Grajaú conseguiu investigar e viu que ele passou por lá, mas não sabe se era ele que estava dirigindo. A polícia disse que ela está em Brejo Grande do Araguaia que fica no Pará, mas não sabemos se eles estão vivos ou mortos. Isso aconteceu depois do rastreamento do celular dele”, informou.

Foto: Jailson Soares/ODIA

Ainda segundo informou a mãe, os aparelhos celulares dos jovens estariam sendo utilizados. “Não temos notícias. O Kaio fazia corridas extras e sempre avisava os locais que estava. Não conseguimos rastrear o carro, pois não tinha rastreador. Nossas famílias estão desesperadas. Segundo a Polícia de Grajaú, eles estariam usando os aparelhos, mas não sabem dizer se são eles. Eles estariam nessa cidade do Pará”, completa.

Foto: Jailson Soares/ODIA

“Sei lá qual for a notícia, a gente quer saber se eles estão vivos ou mortos. Queremos que apareça as verdades dos fatos. Kaio era trabalhador, estudante e não tinha envolvimento com o crime”, finaliza.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Kaio e Antônio, os contatos disponibilizados pelas famílias são (86) 99463-0308 ou (86) 99568-5637.

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares/ODIA