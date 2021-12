Jovens teresinenses desaparecem após fazerem corrida por aplicativo para o Pará

Kaio Vinícios Carvalho Medeiros e Antônio Alexandre da Silva Santos estão desaparecidos desde a última sexta-feira (02), após saírem de Teresina para fazer uma supostacorrida por aplicativo até o estado do Pará. Segundo os familiares, o último contato com os jovens ocorreu há cinco dias, por volta das 2h da madrugada da sexta-feira, quando passavam pelo Maranhão. Eles estavam em um veículo Sandero de cor prata.



A última localização do veículo foi registrada na BR-266, entre os municípios de Barra do Corda eGrajáu, no estado do Maranhão. Segundo a tia de Antônio Alexandre, Janaína de Gaspar da Silva, a família não sabe quem era o passageiro que contratou a corrida ou se essa pessoa já estava com os jovens no momento do desaparecimento. Ela relata ainda que o sobrinho saiu apenas com a roupa do corpo e o celular.

Os familiares já acionaram a Polícia do Maranhão e parentes dos jovens também estão na região da última localização conhecida em busca do paradeiro de Kaio e Antônio. A família pede que qualquer pessoa que tenha informações que ajude nas buscas entre em contato pelos telefones: (86) 99463-0308 ou (86) 99568-5637.