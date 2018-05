Acusado de matar Aretha Dantas entrega-se à Polícia um dia após o crime

A Polícia Civil confirmou que Paulo Alves dos Santos Neto, acusado de assassinar a facadas a ex-companheira Aretha Dantas Claro, entregou-se no final da tarde desta quarta-feira (16) na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na avenida Pedro Freitas, zona sul de Teresina.

Durante a tarde desta quarta, policiais civis do DHPP estiveram na casa onde Paulo Neto e Aretha Dantas moraram juntos por alguns meses, entre o final de 2017 e início de 2018.



Segundo a delegada Luana Alves, Aretha Dantas terminou o relacionamento com Paulo Neto, que não aceitava a separação.

A cabeleireira já teria, inclusive, iniciado um novo relacionamento, o que aumentou a ira do suspeito.

"O feminicídio normalmente é um crime premeditado. O autor já tem uma motivação extremamente violenta. Ele não estava conformado com o fim do relacionamento, e também com o fato de ela [Aretha] estar se envolvendo com outra pessoa. Ele já deixava claro que ele não queria aquela mulher viva se não fosse com ele", afirmou a delegada Luana Alves, que coordena o Núcleo de Feminicídio do Piauí, em entrevista à imprensa na tarde desta quarta, pouco antes de Paulo Neto se entregar.

Segundo o delegado Jarbas Lima, é muito provável que, além de ter sido o autor das facadas que ceifaram a vida de Aretha Dantas, o suspeito também tenha sido quem atropelou o corpo da mulher na Avenida Maranhão, já que a Polícia identificou sangue nos pneus e na placa do veículo do suspeito. Nas primeiras horas de investigação, a Polícia chegou a cogitar que o suspeito tivesse apenas deixado o corpo da mulher na via pública, e, posteriormente, ele tivesse sido atropelado por outro ou outros veículos.

Cícero Portela