Wellington Dias renova decreto e quarentena se estende até 21 de maio no Piauí

O governador Wellington Dias (PT) anunciou que um novo decreto estabeleceu a prorrogação da quarentena no Piauí por causa da pandemia do novo coronavírus até o dia 21 de maio. A declaração foi divulgada durante uma live nesta na tarde desta quinta-feira (30). Com a decisão, apenas serviços essenciais poderão continuar funcionando. Atualmente, o estado registra 513 casos confirmados de contaminação e 24 mortes.

Foto: Reprodução You Tube.

“Foi aprovado por unanimidade pelo Comitê Emergencial Covid-19 a renovação do decreto até o dia 21 de maio. Por quê? O que foi estabelecido é que é importante trabalhar o que acontecerá nessas próximas semanas, termos três semanas para medição desse acompanhamento, três semanas para investimentos em proteção, e exames para os que estão no serviço essencial”, disse o governador.





Um dos motivos para prorrogação do decreto foi o levantamento realizado pelo Instituto de Amostragem no qual apontou que o Piauí teria quase 4 mil casos confirmados do novo coronavírus . A dimensão da subnotificação dos casos provocou um alerta no Governo.

Outro dado mencionado pelo chefe do executivo estadual para decisão se refere ao alto risco de contágio da doença. A pesquisa encomendada pelo Governo apontou ainda que o sistema de saúde pública poderá entrar em colapso no final do mês de maio , caso o isolamento social não seja eficaz.

Wellington Dias reafirmou os dados da pesquisa que revelam que o Estado chegou ao índice de contágio 2,2 – que é quando apenas uma pessoa infectada pode contaminar outras duas pessoas.





Adriana MagalhãesJorge Machado