Piauí teria quase 4 mil pessoas infectadas com Covid-19, diz pesquisa

Um levantamento realizado pelo Instituto Amostragem a pedido do Governo do Estado apontou a dimensão da das subnotificações dos casos de Covid-19 no Piauí. A pesquisa utilizou como amostra 4.325 pessoas testadas em 14 municípios com uma margem de erro de dois pontos percentuais. Desse universo amostral, cinco testaram positivo para o novo coronavírus, o que permitiu concluir que a taca de infecção do vírus seria de 0,0156.



Ao projetar estes dados na população estimada para o Piauí em 2019 pelo IBGE, os pesquisadores chegaram a um número preocupante: o Estado teria pelo menos 3.783 pessoas infectadas no momento em que a pesquisa foi feita, ou seja, ao longo da semana passada. Pelos dados oficiais da Sesapi (Secretaria Estadual de Saúde), no último dia 21 de abril, o Piauí tinha 206 casos confirmados de Covid-19 e no dia 27, uma semana depois, esse número quase duplicou e chegou a 408.



O Estado teria pelo menos 3.783 pessoas infectadas no momento em que a pesquisa foi feita, ou seja, ao longo da semana passada - Foto: Agência Brasil



Esse aumento exponencial no número de infectados, segundo a pesquisa, revela justamente o alto poder de contágio do coronavírus. Os estudos já publicados a respeito do vírus no meio científico apontam que cada pessoa infectada pode contaminar outras duas. No Brasil, essa taxa de contágio já está se aproximando de três, ou seja, uma pessoa passar o vírus para outra três e assim por diante. Isso significa dizer que o crescimento da Covid-19 tende a seguir uma trajetória ascendente exponencial.

“Uma doença que duplica dessa forma, ela vai conseguir infectar uma taxa da população bastante elevada em um curto tempo. Para se ter uma ideia, a taxa de infecção de uma gripe sazonal é de 1,3. Você pode dizer que a diferença é pouca, mas veja o intervalo de tempo que eu vou levar para infectar 50 pessoas com gripe comum e ter mais de 2 mil pessoas contaminadas por Covid-19. Para vocês terem uma noção, essa pequena variação do número pode causar um aumento exponencial na quantidade de doentes”, explica o médico José Noronha, diretor do Hospital Natan Portela.





José Noronha, diretor do Hospital Natan Portella, explica sobre a taxa de infecção e o crescimento exponencial do coronavírus no Piauí - Foto: O Dia

De acordo com a pesquisa do Instituto Amostragem, considerando esta taxa de infecção, para cada grupo de 100 mil habitantes, o Piauí teria 116 pessoas infectadas. Considerando esta razão e a taxa de contágio do coronavírus, a pesquisa mostrou ainda que o contágio real no dia 21 de abril, quando o estudo iniciou, estaria 39 vezes maior que o total de casos confirmados pelo poder público. E no dia 27, quando o levantamento terminou, o contágio real seria 19 vezes maior que as estatísticas oficiais.

Maria Clara Estrêla, com informações de Breno Cavalcante