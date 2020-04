Sistema de Saúde do Piauí pode entrar em colapso no final de maio

A pesquisa do Instituto Amostragem encomendada pelo Governo do Estado para dimensionar a disseminação real do coronavírus no Piauí, além de estimar a quantidade de infectados, também fez projeções da evolução da doença confirme a taxa de contágio do vírus e o quanto isso pode impactar no sistema de saúde estadual. Os números são preocupantes.



Segundo o levantamento, com a taxa de contágio de 2,2 (cada infectado contaminando outras duas pessoas), é possível que o Piauí chegue a 194.962 pessoas até o dia 3 de junho. Como a taxa de internação pela Covid-19 aqui é de 3%, significa dizer que o estado contabilizaria 5.849 internações, sendo que a atual capacidade é de mil leitos clínicos e somente 250 leitos de UTI. O Governo está com um plano de dobrar leitos de terapia intensiva podendo chegar a 600 até o próximo dia 15, mas mesmo assim o número seria insuficiente para atender à demanda.



O estado possui atualmente 918 leitos clínicos e 25 leitos de UTI. Número de internações pode ser o sobro disso até o final do mês, aponta pesquisa - Foto: Divulgação

Com uma taxa de hospitalização superior à capacidade de atendimento, o sistema de saúde do Piauí poderia entrar em colapso já a partir do dia 27 de maio. As projeções são as seguintes: o Estado teria 18.323 pessoas contaminadas até o dia 13 de maio com hospitalização de pelo menos 549; teria 40.281 pessoas infectadas até o dia 20 de maio, com hospitalização de pelo menos 1.208; teria 88.619 pessoas infectadas até o dia 27 de maio, com hospitalização de pelo menos 2.659, acima da atual capacidade do Estado; e, por fim, chegaria aos 194.962 infectados até o dia 03 de junho, com hospitalização de pelo menos 5.489 pacientes, ou seja, o dobro do que o sistema de saúde do Piauí de fato suporta.

Com base nestes números, o Comitê de Gestão irá deliberar a respeito da possibilidade de manter o isolamento social e não autorizar a reabertura das atividades comerciais a nível estadual no Piauí. O governador Wellington Dias foi quem explicou a situação e a necessidade de se avaliar minuciosamente se afrouxar a quarentena é a melhor saída no momento.



O governador Wellington Dias analisará os dados junto ao Comitê de Gestão para deliberar sobre a manutenção dos decretos de isolamento - Foto: O Dia

“Quanto mais a contaminação aumenta, mais a taxa de demanda de hospitalização sobe. Outro ponto que destaco é a noção da importância do isolamento. Mesmo com toda a pressão, temos essa união entre Governo, Prefeitura e a própria população e creio que ela é fundamental, porque nos permite a chance de evitar o colapso. Se falharmos nesse processo de isolamento ao longo do tempo, significa que possamos ter uma demanda maior do que aquilo que podemos oferecer”, afirmou Wellington Dias.

Vale lembrar que os decretos governamentais de isolamento social perdem sua validade a partir de amanhã, mas os dados revelados pela pesquisa apontam que o governador deverá manter as medidas de isolamento pelo menos até meados deste mês.

Maria Clara Estrêla, com informações de Breno Cavalcante