Vídeo mostra ruas alagadas após forte chuva em Angical do Piauí

Uma forte chuva que caiu na madrugada deste sábado (18) em Angical do Piauí deixou ruas alagadas e chegou a invadir casas. Um vídeo gravado por um morador mostra uma rua tomada pela água. Apesar das imagens, não há registro de desabrigados ou desalojados. (Veja vídeo abaixo).







De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), somente nessa madrugada, o município registrou 69,6 milímetros de chuva acumulada. Com o volume expressivo, Angical do Piauí ficou na terceira posição no ranking de chuvas do país.

Dados do INMET sobre acumulados de chuva no Piauí. Foto: Reprodução Internet.

O professor e climatologista, Werton Costa, explica que a estação climática de uma precipitação é registrada pelos órgãos responsáveis dentro de um período de 24 horas. Contudo, os dados referentes à chuva que atingiu Angical foram obtidos exclusivamente durante a madrugada deste sábado.

Dados do INMET de chuvas acumuladas no país. Foto: Reprodução Internet.

“Toda estação tem um clico de 24 horas. O clico começa às 9h de um determinado dia e termina às 9h do outro dia. O volume de Angical foi obtido, exclusivamente, durante essa madrugada. Portanto, o acúmulo é referente ao sábado”, explicou.

Essa não é a primeira vez que Angical registra o terceiro maior acumulado de chuva do país. No mês passado, o município contabilizou, em apenas um dia, 79,8 milímetros perdendo apenas para as cidades de Carolina (86,0 mm), do Maranhão, e Araguaína (81,8 mm), do Tocantins.

Também no mês de março, o Piauí registrou período chuvoso inédito. Isso porque quase todos os municípios do Estado atingiram a média climatológica prevista para o mês.

De acordo com o INMET, a previsão do tempo para Angical neste sábado (18) é de pancada de chuvas e trovoadas isoladas.

Adriana MagalhãesJorge Machado