Angical do Piauí registra o terceiro maior acumulado de chuva do país

O município de Angical do Piauí ficou com o terceiro melhor índice de chuva acumulada do país registrada nesta quinta-feira (19). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), foram contabilizados 79,8 milímetros. A cidade só perdeu para Carolina (86,0 mm), do Maranhão, e Araguaína (81,8 mm), do Tocantins.

De acordo com o professor e climatologista da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Werton Costa, a projeção é de que o município piauiense chegue aos 500 milímetros de chuva acumulada neste mês.

“Existem boas perspectivas para esse restante de estação chuvosa para que Angical receba bons volumes. A projeção é de que o município feche o mês de março na cifra de 500 milímetros de precipitações, que seria um volume espantoso. De qualquer forma, a tendência é de mais chuva durante a semana”, conta.

O professor explicou ainda o motivo da região receber tantas precipitações. “Nesse ano começou a operar uma estação meteorológica federal, que era antiga estação de São Pedro. Ela nos revelou que Angical é uma das cidades do Piauí que tem os maiores acumulados de chuva. Nós já tínhamos informações sobre a condição pluviométrica da região e a partir daí não houve surpresa”, explica.

Em relação ao município de Floriano, que já ultrapassou os 500 milímetros de chuva acumulada neste mês, o professor destaque o fechamento da estação deve ser na casa dos 700 mm.

“Estamos monitorando a partir do sistema Norte-Americano e calculamos em mais de 600 milímetros na cidade. O município deve fechar com quase 700 milímetros. Mas lembrando que tudo isso são projeções”, finaliza.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia