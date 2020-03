Piauí registra período chuvoso inédito em março, diz especialista

O período chuvoso registrado durante o mês de março no Piauí foi considerado inédito para a climatologia piauiense. Isso porque quase todos os municípios do Estado atingiram a média climatológica prevista para o mês.



De acordo com climatologista Werton Costa, a média de chuvas acumuladas prevista para os municípios do Piauí neste mês, era em torno de 225 milímetros, mas o acumulado atingiu a marca 396,7 mm. Ou seja, choveu acima da média no Piauí.

“Os acumulados são dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e Cemaden. Essa é uma anomalia positiva de chuva bem acima da média. A quase totalidade dos municípios piauienses ficou na média ou acima da média”, explicou.

Outro dado que chamou a atenção foi o registro de 34 episódios de chuvas extremas, que são precipitações acima dos 60 milímetros em um intervalo inferior a 24 horas.

“No Piauí nós tivemos vários desses episódios, inclusive, dignos de nota como foi o caso do dia 07 de março no município de Piripiri, onde tivemos mais de 230 milímetros de acumulado – sendo que 120 milímetros foram registrados em apenas uma hora. Tivemos outros de 80, 90, registrados na cidade”, disse Werton.

Ainda segundo o especialista, as médias de chuvas por regiões no Estado foram: no Norte do Piauí (litoral e regiões próximas) foi de 422,3 mm, no Centro-Norte (Teresina a Valença) foi de 464,9 mm, as cidades do Médio-Parnaíba atingiram 481,3 mm, o Serrado Piauiense foi de 348,2 mm e o Sertão Piauiense registrou 207,2 mm.

Em relação as cinco cidades que mais receberam precipitações estão Piripiri com 622,8 mm, Angical do Piauí com 615,2 mm , Alto Longá com 615,0 mm, São José do Divino com 532,8 mm, Batalha 514,8mm. Teresina acumulou 410,7 mm, um aumento de 43% acima da média da Capital. Em março, o Piauí apresentou um desvio médio de 76%.

Crítica à coleta de dados

Werton Costa criticou monitoramento das condições climáticas e meteorológicas no Piauí. Segundo o especialista, existem várias estações meteorológicas que não estão funcionando e, que por isso, a qualidade na capitação de dados está prejudicada.

“Nós temos estações como a de Castelo que nunca funcionou, a automática de Picos, que está com problemas, a de Caracol, Alvorada do Gurguéia, Floriano, que estão com problemas na capitação de dados. Ou seja temos muitos estações prejudicadas, cujo a qualidade das informações estão prejudicadas e dificulta muito”.

Adriana MagalhãesJorge Machado