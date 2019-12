Veja seis dicas de presentes de última hora para dar no amigo-oculto

Mais um Natal está chegando e é hora de montar a lista de presentes para amigos e familiares. Mas, com a correria do dia a dia, acabamos esquecendo de alguém e precisamos de uma saída urgente para não deixar a data especial passar em branco. Se você esqueceu de comprar o presente de natal, fique atento a esses seis dicas de opções de última hora.

1. Kit de chocolates finos

A primeira opção é um kit de chocolates finos. Chocolates, além de deliciosos, são excelentes opções quando o assunto é presente. Seja uma simples caixa de bombons, chocolate em barra ou até as versões feitas para presentear – em embalagens lindas e atraentes – optar por ele é sempre certo.

Um kit de chocolates finos e diferentes, daqueles que você não encontra em qualquer lugar e servem como um ótimo presente, seja pelo chocolate em si e também pela embalagem diferenciada, que se adéqua bem ao Natal. Se preferir, compre os chocolates individualmente, monte uma cesta bem linda e artesanal, e presenteie de forma criativa e única. Quem ganhar um presente desses, certamente ficará muito feliz.

2. Vale-presente de restaurantes

Já que o Natal é uma época de muita comilança, a nossa sugestão é bem simples e direta: um vale-presente bem generoso de algum restaurante famoso, que pode ser facilmente adquirido pela internet.

A vantagem dessa opção é que ela pode ser rapidamente comprada online, dessa forma, acabam se tornando um presente ideal para quem realmente extrapolou no atraso e deixou para comprar algo no último minuto. Se esse é o seu caso, faça a alegria de alguém com um presentão desse. Lembre-se de ser bem generoso na hora de escolher o vale-presente, já que existem muitas opções de valores disponíveis e, de quebra, aproveite para participar desse momento delicioso.

3. Kit Gin Tônica

Ainda na categoria das comidas e bebidas, uma ótima opção de presente de última hora pode ser um kit Gin Tônica, que você pode comprar pronto ou montar rapidamente, com algumas instruções.

Se você optar pelo kit montado, existem lojas físicas ou online que vendem esses produtos, mas, se você quiser – e tiver tempo de – personalizar, segue a nossa sugestão para montar o kit.

Você vai precisar de:

1 cesta para colocar os produtos;

1 garrafa de gin;

1 garrafa de vidro de água tônica;

5 limões;

Guardanapos;

Um ou dois copos de coquetel;

Canudos (biodegradáveis, por favor);

A receita do drink impressa e em forma de cartinha.

Agora é só colocar tudo dentro da cesta, preparar uma embalagem bem caprichada e presentear o sortudo. Se preferir, utilize a ideia para variar e montar outros kits igualmente legais.

4. Óculos de sol

Enfrentar o verão brasileiro não é fácil, principalmente por causa do sol intenso e calor excessivo em algumas regiões. No primeiro caso, para ajudar a diminuir a intensidade dos raios solares em relação à visão, nada melhor do que escolher um belo óculos de sol para presentear alguém de última hora.

E o melhor é que esse presente é bem prático, já que atualmente existem centenas de modelos para escolher. Então, procure os locais especializados e presenteie quem você ama com um moderno óculos de sol.

5. Caixas de som portáteis e com conexão Bluetooth

Não tem jeito, as caixinhas de som portáteis viraram uma verdadeira febre no país. Com opções bem modernas e potentes, elas são bem úteis para transformar qualquer reunião de pessoas em uma verdadeira festa.

Além disso, essas caixinhas de som são ótimos presentes para quem deixou tudo para a última hora. Mas nem tudo está perdido, pois a criatividade e praticidade dessa opção vai, certamente, agradar no Natal.

Assim, além de corrigir um problema que quase aconteceu, você vai deixar a ceia natalina muito mais animada e divertida. Então, escolha a sua versão de caixinha de som – entre as tantas disponíveis – e não erre na hora de presentear.

6. Um delicioso perfume novo

Para fechar a nossa lista de presentes de última hora com estilo, aqui vai uma dica "coringa" em qualquer data importante. Os perfumes importados facilmente agradam qualquer tipo de pessoa, mesmo aquelas de gostos refinados e exigentes. Portanto, considere essa opção para não deixar o Natal passar em branco e, de quebra, presentear sem chance de errar.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia