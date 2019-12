Como não transformar a brincadeira de amigo-oculto em amigo-da-onça

Uma das brincadeiras mais comuns das festas de final de ano é o amigo-oculto, ou amigo-secreto, que consiste em sortear um amigo para presenteá-lo. Mas nem sempre dá muito certo, e o presente, que deveria agradar, acaba decepcionando. Por isso, antes de decidir o que comprar de presente, é preciso ficar atento e seguir algumas dicas que podem ser infalíveis.

O palestrante e consultor organizacional Jex Xavier recomenda que, antes de tudo, seja feita uma pesquisa sobre a pessoa sorteada. Isso dará mais segurança na hora de decidir o que escolher de presente. Para isso, pode-se usar as redes sociais como um grande aliado na hora de descobrir o que seu amigo-secreto gosta. Uma vasculhada nos perfis permitirá uma maior segurança na hora de escolher o presente.

“A pessoa precisa estar bem segura do que vai dar de presente para que agrade. É preciso saber o que levar em consideração na hora de comprar um presente de amigo-oculto para que ele não se torne um amigo-da-onça. No primeiro momento, se a pessoa não conhece muito bem a outra ou não tem tanta intimidade, ela deve se esforçar para conhecer um pouco da personalidade, para que não erre”, conta.

Jex Xavier comenta que a pessoa pode olhar as postagens e observar as temáticas que seu amigo-secreto costuma publicar. “Geralmente as pessoas dão algumas pistas do que gostam de vestir, que tipo de atividade física gostam de praticar, o que gostam de fazer nos horários de lazer, se tem alguma religião, se tem animal de estimação. Tudo isso pode ser uma ideia para comprar um presente que faça o tipo da pessoa”, reforça.

Se a pessoa gostar de animais, por exemplo, é possível presenteá-la com um quadro estilizado do seu bichinho de estimação ou da raça do animalzinho. Já se o amigo-oculto for um colega de trabalho, a dica é dar uma boa olhada na mesa e observar o que ela costuma colocar em cima para decorar. Fique atento também aos assuntos que ela gosta de conversar com os demais colegas.

“Observe os assuntos que a pessoa mais fala. Se ela gosta muito de viajar, que tal dar algo relacionado a isso, como um quadro de paisagem de um local que a pessoa já foi ou gostaria de ter ido. Pode ser também o quadro com seu bichinho de estimação. Isso com certeza seria uma linda homenagem”, sugere o consultor.

O consultor ressalta que é muito importante conhecer o estilo da pessoa, desde suas cores favoritas, objetos, filmes, discos ou músicas que curte. Se a pessoa já tiver tido a oportunidade de visitar a casa do seu amigo-oculto, aproveite para observar se há quadros nas paredes, se a pessoa gosta de livros e quais os tipos ou se ela gosta de alguma bebida especial. Fazendo uma boa pesquisa, é quase impossível errar na escolha do presente.

É muito importante conhecer o estilo da pessoa, desde suas cores favoritas, objetos, filmes, discos ou músicas que curte

Aulas e cursos também podem ser bons presentes

E que tal, ao invés de dar um presente físico, você oferecer uma experiência para seu amigo-oculto? O consultor Jex Xavier deu algumas dicas interessantes, como uma aula de culinária, yoga ou meditação. Propor algo que fuja da rotina do seu amigo certamente irá surpreendê-lo positivamente, além de oferecer uma experiência ainda não vivida.

Se estiver na dúvida do que escolher, tente conversar com amigos próximos, mas lembre-se, é preciso fazer isso de maneira discreta para não dar pistas de quem tirou. Busque descobrir algo que seu amigo-secreto ainda não teve oportunidade de fazer e ofereça isso como presente.

“Conversando de uma maneira muito sutil você não vai entregar quem tirou no amigo-oculto e ainda vai descobrir algumas características que podem te ajudar na hora de escolher o presente. Quem tira alguém precisa agir como detetive, então precisa separar um momento do dia para descobrir um pouco mais da pessoa que foi sorteada”, acrescenta Jex Xavier.

Busque descobrir algo que seu amigo-secreto ainda não teve oportunidade de fazer e ofereça isso como presente

Vale lembrar que o presente deve ser algo que seja especial e traga bons sentimentos, por isso, nada de comprar um item só por comprar. Ao fazer isso, além de arriscar comete um erro, ainda pode desagradar seu amigo, constrange-lo ou deixá-lo deslocado.

“Quando você compra algo só por comprar faz parecer que não se importou em buscar algo que realmente agradasse. O corpo não mente, então se a pessoa não gostar ela vai demonstrar, mesmo que involuntariamente, por isso, para não passar por essa situação é importante conhece bem a pessoa”, lembra o consultor.

Fique atento ao que evitar presentear

Não existe nada pior em uma brincadeira de amigo-oculto do que dar um presente legal e receber um não tão interessante assim, especialmente se você se debruçou e bateu cabeça para chegar até essa escolha. Ao receber um presente assim, sempre fica a sensação de que seu amigo-oculto não se importou tanto em lhe agradar como você a ele. Por isso, é importante ficar atento a algumas dicas do que evitar.

Se seu amigo-oculto é do sexo feminino, evite dar artigos de casa, como panelas ou jarros, e itens de cama, mesa e banho, a não ser que ela tenha sugerido que deseja algo específico. Esse tipo de presente soa como impessoal, vez que não é um presente que a pessoa irá usar no dia a dia. Evite também lingerie, perfumes e maquiagens.

Evite dar artigos de casa, como panelas ou jarros, e itens de cama, mesa e banho. Esse tipo de presente soa como impessoal

Já se seu amigo-oculto foi do sexo masculino, evite dar roupas íntimas, como meias e cuecas. Também não opte por artigos de casa ou decoração, exceto que for indicado pelo sorteado. Alguns homens costumam colecionar bebidas especiais e artesanais, contudo, antes de comprar esse presente, certifique-se que seu amigo coleciona esse item e se ele bebe, ou poderá ser uma grande gafe presentear com bebida alcoólica alguém que não ingere álcool.

“É interessante evitar roupas se você não conhecer o estilo da pessoa, o tamanho, o gosto pelas cores, por isso pode gerar um constrangimento. É preciso se planejar, pesquisar e estar disposto a conhecer seu amigo-oculto”, salienta o consultor Jex Xavier.

Quanto gastar no presente de amigo-oculto

Outra dúvida muito comum na hora de comprar um presente de amigo-oculto é com relação ao valor que será gasto. Em geral, os grupos estipulam entre R$ 30 e R$ 50 o preço a ser gasto, mas esse valor pode ser maior dependendo do tipo de festa ou confraternização.

De acordo com o consultor Jex Xavier o preço dos presentes são determinados previamente, contudo, isso não impede de a pessoa investir um pouco mais no produto dependendo do seu amigo-oculto.

Algumas pessoas costumam ter dúvidas do que comprar e acabam optando por dar um vale-presente. Mas, segundo o consultor, essa pode não ser uma boa opção, vez que pode soar como algo impessoal. “Não é muito interessante porque a pessoa gostaria de ganhar um presente, de ser surpreendida. Além disso, dá a ideia de que a pessoa não se esforçou para escolher algo interessante. Às vezes, a intenção da pessoa é de não errar, mas pode dar a impressão errada para seu amigo”, enfatiza.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia