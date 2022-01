Covid-19: Vacinação de 70% de crianças no Piauí é o ideal, diz Florentino Neto

O secretário de Saúde do Piauí, Florentino Neto, defendeu que o cenário ideal no Piauí é o de 70% das crianças imunizadas com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19. Desde o início da aplicação do imunizante pediátrico, o estado já contabiliza 16.957 doses aplicada em crianças entre 5 e 11 anos.

“Hoje, temos 77,04% de nossa população geral completamente imunizada. Queremos que a imunização pediátrica chegue a esse mesmo nível. Para isso, nossas equipes estão capacitadas e a medida que os imunizantes forem chegando, vamos garantir que os nossos municípios os recebam no menor tempo possível para dar continuidade à campanha de imunização”, declarou Florentino Neto.

Dados do Ministério da Saúde apontam que o Piauí tem um total de 332.000 crianças de 5 a 11 anos aptas a receberem a vacinação. O Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) indicam que desse número, 5,12% (16.957) do público alvo já recebeu uma dose.

Por outro lado, o superintendente de Atenção à Saúde e Municípios da Sesapi, Herlon Guimarães, lembra que é importante os adultos, por sua vez, concluírem o ciclo vacinal com a dose de reforço, bem como a manutenção das medidas de combate ao novo coronavírus.

“Agora teremos as crianças também vacinadas, o que dá mais segurança para todos. A saúde das crianças está sendo protegida e também daqueles que tem um contato direto com elas. Precisamos agora que todos mantenham a busca pela vacina e completem seu ciclo vacinal, além de manter os cuidados e medidas higiênico-sanitárias. Dessa forma estaremos avançando juntos para sair dessa pandemia”, alerta Herlon Guimarães.

Com informações da Sesapi