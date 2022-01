Covid-19: taxa de ocupação de leitos de UTI chega a 90% no Piauí

Segundo dados do Painel Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), divulgados na noite deste domingo (30), a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com covid-19 chegou a 90% no Piauí. De acordo com o balanço, 145 dos 162 leitos disponíveis já estão ocupados. Vale destacar que, atualmente, o número de leitos de UTI Covid é 65% menor do que o disponível em abril de 2021, pico da segunda onda da pandemia.

A Sesapi informou ainda que, somente nas últimas 24 horas, foram registrados, no Piauí, 359 casos confirmados e nove óbitos por Covid-19. Dos 359 casos confirmados, 197 são mulheres e 162 são homens com idades que variam de 02 a 94 anos.



Foto: Pedro Guerreiro/Fotos Públicas

Sete homens e duas mulheres foram vítimas da Covid-19. Elas eram de Jurema (75 anos) e Picos (43 anos). Eles eram de Canto do Buriti (71 anos), Elesbão Veloso (86 anos), Ipiranga (86 anos), Teresina ( 70, 77 e 78 anos) e Uruçuí (59 anos).

Os casos confirmados no estado somam 343.014 em todos os municípios piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam 7.377 casos e foram registrados em 224 municípios.

Aumento do número de casos

A taxa de ocupação de leitos já reflete o aumento do número de casos confirmados de covid-19 nos últimos dias. O mês de janeiro já contabiliza o maior registro de casos desde agosto do ano passado. Faltando um dia para finalizar o mês, 8.542 pessoas já testaram positivo para a doença, enquanto em agosto de 2021, foram registrados 6.841 novos casos.



