Devido à pandemia de Coronavírus e ao estado de emergência no qual se encontram Teresina e o Piauí como um todo, a Secretaria de Justiça (Sejus) decidiu suspender por 15 dias as visitas de familiares e advogados em todas as unidades prisionais do Estado. O decreto formalizando a medida foi assinado nesta terça-feira (17) pelo secretário Carlos Edilson.



A medida tem como objetivo prevenir o contágio e espalhamento da Covid-19 no sistema prisional piauiense, preservando assim a integridade dos servidores e dos próprios detentos. A partir da publicação da portaria, ficam suspensas as visitas sociais e íntimas, além da entrada de membros de igrejas para assistência religiosa, atendimento de advogados e defensores públicos, e ainda a suspensão das transferências de presos para outros estados, bem como a escolta de detentos custodiados aqui no Piauí.



Sejus suspende visita de advogados e transferências de presos no Piauí - Foto: Assis Fernandes/O Dia



As medidas, conforme informou a Sejus em nora, poderão ser reavaliadas a qualquer momento, antes do prazo de 15 dias inicialmente estabelecidos.

Maria Clara Estrêla, com informações da Secretaria de Justiça