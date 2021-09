Rodovias federais do Piauí registram 53 óbitos de janeiro a agosto de 2021

Dos 667 acidentes, 268 foram considerados graves, sendo 47 relacionados ao acesso à via sem observar a presença de outros veículos, 26 por transitar na contramão, 14 por animais na pista e 12 por ingestão de álcool pelo condutor.



(Foto: Divulgação/PRF)

Os acidentes registrados nesse período de janeiro a agosto deste ano resultaram em 703 pessoas feridas. O acesso à via sem observar a presença de outros veículos contabilizou 106 feridos. Outra categoria que mais deixou feridos foi a presença de animais na pista (46), transitar na contramão (41) e ingestão de álcool pelo condutor (38).



Nos oito meses de 2021, o Piauí acumula 53 óbitos em rodovias federais, sendo os principais modalidades: acesso à via sem observar a presença de outros veículos (06); pedestre andando na pista (05); transitando na contramão (05) e ingestão de álcool pelo condutor (03).



Os dados do mês de setembro ainda não foram computados, mas já acumulam acidentes. No último sábado (18), um motorista, que estava sob efeito de álcool, causou um acidente no município de Campo Maior, na BR-343. O homem colidiu frontalmente com um ônibus após invadir a pista contrária.



As duas pessoas que estavam no carro de passeio (motorista e passageiro) ficaram presos às ferragens e foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao hospital da região. O casal sofreu lesões graves nas pernas e precisaram ser transferidos para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).



Um homem que estava no ônibus foi atendido após ter sofrido ferimentos leves. Os demais passageiros e o motorista do ônibus saíram ilesos.