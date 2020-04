Rio Parnaíba em Luzilândia atinge a cota de inundação e gera alerta

Castigada pelas fortes chuvas e enchentes registradas nos meses anteriores, a cidade de Luzilândia, Norte do Piauí volta a fica em estado de alerta devido ao aumento do Rio Parnaíba que corta a região. De acordo com o boletim desta manhã divulgado pelo Serviço Geológico Nacional (CPRM), o Velho Monge atingiu sua cota de inundação na madrugada de hoje (23).



O nível atual do Parnaíba em Luzilândia é de 5,75 metros, podendo atingir nas próximas 12 horas valores próximos a 5,89 metros, ficando, portanto, 19 centímetros acima de sua cota de inundação. O risco de transbordamento é real, tanto que Luzilândia está entre os sete municípios onde o Governo do Piauí decretou situação de emergência no começo do mês devido às chuvas.



Em Luzilândia, o Rio Parnaíba já está novamente na cota de inundação - Foto: Arquivo O Dia

O próprio CPRM alerta que em vista do quadro de elevação do nível dos rios nas cidades de Barra e Luzilândia, os órgãos competentes devem se manter a postos e atentos quanto às ações de remediação a serem adotadas em casos de transbordamento dos leitos dos rios.

Em Barras a situação é menos crítica que em Luzilândia. Nesta cidade, o rio Marathaoan continua acima do nível de alerta, tendo atingido 4,07 metros no comecinho da manhã de hoje e podendo aumentar para 4,09 metros nas próximas oito horas. Caso se mantenha neste nível de elevação, o Marathaoan poderá ficar a apenas 11 centímetros de transbordar ainda no dia de hoje.



Em Barras, o Rio Marathaoan continua acima do nível de alerta - Foto: O Dia

Em Teresina, o rio Parnaíba sobe 39 centímetros em 24 horas

Por conta das últimas chuvas que caíram sobre a capital, e que deixaram um rastro de destruição pela cidade, o Rio Parnaíba subiu 39 centímetros nas últimas 24 horas no trecho entre Teresina e Timon. As precipitações acumularam um volume em torno de 100 milímetros, o que foi suficiente para que o leito do Velho Monge se elevasse em um nível considerável. No entanto, com a cota atual de 6,07 metros, o rio não passa da cota de alerta, estando ainda a 80 centímetros do nível de transbordo.

Com relação ao Rio Poti, ele continua em situação normal na região de Teresina, com a cota atual de 6,69 metros. A tendência, segundo o CPRM, é de que nas próximas dez horas seu nível chegue a 6,43 metros, sem, no entanto, chegar a nenhuma coa de atenção.

Maria Clara Estrêla