Mulher morre após ter carro arrastado pela água da chuva em Teresina

Atualizada às 18h05min

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de uma mulher durante o temporal em Teresina. De acordo com a major Najra Nunes, porta-voz da Corporação, a vítima ainda não foi identificada, mas estava dentro de um veículo que teve o carro arrastado pela força da água em um ponto de alagamento na zona Leste da Capital. O carro e o corpo foram localizados nas proximidades da Rua Miosótis.



Iniciada às 17h24min

Depois da forte chuva que caiu em Teresina na tarde desta terça-feira (21), vários pontos de alagamento foram registrados pela cidade. Um deles foi na Rua Pedro Almeida, na zona Leste da capital, que historicamente apresenta problemas de escoamento da água da chuva. A água foi tanta que cobriu o meio fio da avenida e deixou alguns veículos ilhados. A situação de parte da cidade após o temporal pode ser vista no vídeo abaixo.

Outro ponto de alagamento foi no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Homero Castelo Branco, próximo ao cruzamento com a Avenida João XXIII. O estacionamento do estabelecimento fica no subterrâneo, o que acabou servindo como escoadouro da água da chuva. Confira o vídeo abaixo.

Foram registrados também vários pontos de alagamento na Avenida Nossa Senhora de Fátima, Dom Severino, Jóquei Clube e em vários trechos da Avenida Homero Castelo Branco. Quem tentou passar pelo balão central da Universidade Federal do Piauí (UFPI) para acessar a Nossa Senhora de Fátima, também não conseguiu passar por conta do acumulado de água no trecho.





Na zona Sul, a Avenida Principal do Promorar também registro pontos de alagamento e na zona Sudeste a principal preocupação é na Avenida Joaquim Nelson e e seu entorno. Segundo os dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais), o volume de precipitação em Teresina nesta tarde chegou a 45 milímetros no Centro, 41 milímetros na zona Leste e a 25 milímetros na zona Sudeste.





Previsão é de mais chuva para hoje e para os próximos dias

Com um vole de chuva considerável na tarde de hoje (21), Teresina teve ter mais precipitação durante a noite desta terça e madrugada de quarta (22). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o céu da capital encontra-se parcialmente nublado e nublado, passando a encoberto com risco de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Teresina também está sob a faixa de alerta amarelo do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) como área propensa para pancadas de chuva de moderada a forte em intensidade entre a quarta (22) e a quinta-feira (23). Além da capital, outros 138 municípios do Piauí também encontram-se sob alerta.

Maria Clara Estrêla